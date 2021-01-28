Galatasaray kafilesi Gaziantep’te

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı kırmızılı kafileyi az sayıdaki taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı.
Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.
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