Galatasaray kafilesi Kayseri'ye geldi

GALATASARAY, yarın karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, saat 18.30'da Kayseri'ye ulaştı. Sarı kırmızılı kafileyi karşılayan bir grup taraftar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet havalimanından ayrılarak kalacakları otele geçtiler.

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği maç yarın saat 20.00'de başlayacak.