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Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Süper Lig'in 16'ncı haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafile, Sivas'a gelerek kamp yapacağı otele yerleşti.
Galatasaray kafilesi Sivas'ta

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Sivas'a hareket etti. Kafileyi taşıyan uçak 18.00 sıralarında Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında Galatasaray taraftarı takıma sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim alanda bekleyen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Hareket eden takım otobüsünü bir grup taraftar ise meşalelerle uğurladı. Kent merkezine geçen Galatasaray kafilesi kamp yapacağı otele yerleşti.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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