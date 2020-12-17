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Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Ardından gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

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