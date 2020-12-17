Galatasaray, Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Ardından gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
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