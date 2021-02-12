Galatasaray - Kasımpaşa maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Kasımpaşa maçının başlama saatini 16:00 olarak değiştirdi.

Galatasaray'ın pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde meteoroloji hafta sonu İstanbul'da soğuk hava ve yoğun kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Kentte son yılların en etkili yağışı beklenirken, Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın arasında daha önce saat 19:00'da oynanacağı açıklanan maçın saatinde de değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde 19:00 olarak belirtilen maç başlama saati 16:00 olarak güncellendi.