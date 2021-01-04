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Galatasaray Konya deplasmanında

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Konya deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

Takımda 7 eksik
Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Üç oyuncu ceza sınırında
Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Terim'in cezası bitiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası yarın sona erecek.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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