Galatasaray Konya'da rahat kazandı

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmada goller Falcao, Emre Akbaba ve Adem Büyük'ten geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Ömer Bayram'ın asistiyle Radamel Falcao, 39. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Emre Akbaba ve 79. dakikada Mariano'nun asistiyle Adem Büyük attı.

FALCAO VE SARACCHİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Mario Lemina, gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Falcao ve Saracchi ise ikinci yarıda sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. İttifak Holding Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

ELAZIĞ VE MALATYA UNUTULMADI

Futbolcular sahaya Elazığ'da yaşanan ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen deprem nedeniyle "Geçmiş olsun Elazığ-Malatya, yanınızdayız" yazılı siyah pankartla çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, maçın başlama vuruşundan itibaren kısa paslarla oyunu kontrol etti ve topun hakimi oldu. Konyaspor ise kendi yarı sahasına çekilerek kontratak fırsatları aradı.

İlk 10 dakikada oyunun tek hakimi olan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe Konyaspor kalesinde daha tehlikeli ataklar yapmaya başladı. 13. dakikada Feghouli, ilk ciddi denemeyi yapan isim oldu. 16'da Ömer Bayram'ın sert şutunu Serkan Kırıntılı çeldi. 20'de Mariano'nun vuruşu savunmadan geri geldi.

FALCAO YİNE SAHNEDE

Baskısını artıran Galatasaray, 26. dakikada Emre Akbaba - Ömer Bayram - Radamel Falcao organizasyonuyla golü buldu. Emre Akbaba, iki oyuncuyu çalımlayarak pasını Ömer Bayram'a verdi.

Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topla buluşan Radamel Falcao sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

EMRE AKBABA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Galatasaray, golden sonra da oyun hakimiyetini devam ettirdi. Konyaspor ise üst üste pas yapmakta ve oyun kurmakta çok zorlandı.

Ataklarını devam ettiren Galatasaray, 39. dakikada ikinci golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Marcelo Saracchi pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru hareketlenen Emre Akbaba'ya gönderdi.

Topla buluşan tecrübeli oyuncu topu sol tarafına çekerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. Bu golden sonra ilk yarıda önemli bir pozisyon olmadı ve ilk yarıyı Galatasaray, 2-0'lık üstünlükle kapattı.

Galatasaray'da Falcao, sakatlanarak 56. dakikada yerini Adem Büyük'e bıraktı. Konyaspor'da ise Hadziahmetovic, 59. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Levan Shengelia'ya bıraktı.

ADEM BÜYÜK SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Konyaspor'un daha çok topa hakim olduğu ikinci yarıda golü Galatasaray buldu. 79. dakikada Jean Michael Seri'nin pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Adem Büyük bekletmeden sağ kanatta hareketlenen arkadaşı Mariano'yu gördü.

Tecrübeli oyuncu ön direğe doğru hareketlenen Adem Büyük'e doğru yerden oynadı. Gelen topa hareketlenen Adem Büyük vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı.

Konyaspor, kalan dakikalarda gol için Galatasaray kalesine baskı kurdu ancak savunmayı ve Muslera'yı aşamadı.

Galatasaray, zorlu Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 33'e yükseltti.