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Galatasaray kritik virajda

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda yarın kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
Galatasaray kritik virajda

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

FATİH TERİM KONUŞACAK

Sivasspor beraberliğinin ardından Türk Telekom Stadı'nın bozuk zeminini eleştirirken kulüp yöneticilerine yönelik sözleri üzerine sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın şokunu yaşayan Galatasaray'da gözler teknik direktör Fatih Terim'de olacak. Yönetimin, Faslı futbolcuyu göndermesine onay vermeyen tecrübeli hoca, yaşananlarla ilgili ilk kez konuşacak.

4 İSİM KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlıkları süren Donk ve Emre Taşdemir'in yanı sıra Halil Dervişoğlu ile cezasını tamamlamasına rağmen Oğulcan Çağlayan kadroda yer almadı.

KAMP KADROSU

Bugün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan ve Kayseri'ye hareket eden sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şöyle: Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Yedlin, Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Feghouli.

FALCAO'YA İLK 11 YOLU

Kırmızı kart cezası nedeniyle Mostafa Mohamed'in oynamadığı Sivasspor maçında 2 gol atan ve sahalara formda dönen Falcao'nun, ilk 11'de olması bekleniyor. Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanındaki muhtemel 11'i şöyle:

Muslera - Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda, Falcao.

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