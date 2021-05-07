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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, listelerini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından Burak Elmas, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Burak Elmas, listelerini divan kuruluna teslim etti

Türk Telekom Stadı'na gelen Burak Elmas, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a verdi. Elmas'a Asaf Savaş Akat ve Ali Polat Bengiserp eşlik etti.

Adaylıkla ilgili evrakları teslim eden Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine de dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

Üyeleri genel kurulda oy kullanmaya davet eden Elmas, şunları dile getirdi:

"Bu seçim Galatasaray için çok çok önemli. Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olarak Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içinde maalesef Galatasaray'a yeterli saygıyı duymayan zamanında hazırlanmamış azınlık da olsa bir takım arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını öteleme çabasını görüyoruz. Biz, her zaman Galatasaraylının iradesinin, Galatasaray'ın tüm kararlarına doğru şekilde yansımasına önem verdik. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim olması için emeklerimizi seferber edeceğiz."

Burak Elmas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mevcut yönetimin 29 Mayıs'ta yapılacak seçimin ertelediğini açıklamasıyla ilgili, "Galatasaray Spor Kulübünün tüzüğünün şartları bellidir. Bu tüzük çerçevesinde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem eksiksiz devam etmekte. Seçim geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun farkındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılar veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener'den oluştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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