  • BIST 1.418
  • Altın 523,898
  • Dolar 8,5673
  • Euro 10,4153
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 28 °C
»

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listelerini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan İbrahim Özdemir, listelerini divan kuruluna verdi.
Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir, listelerini divan kuruluna teslim etti

Türk Telekom Stadı'na gelen Özdemir, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

İbrahim Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir liste oluşturduklarını belirterek, "Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim arkadaşlar. Galatasaray camiasına mahcup olmayız inşallah. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sadıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özdemir'in sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu ve Tamer Koldaş yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç ve Deniz İsmail Aras'tan oluştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kupanın peşinde28 Mayıs 2021 Cuma 10:30
  • A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarına galibiyetle başladı28 Mayıs 2021 Cuma 10:14
  • Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Abdullayev: Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz27 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
  • "Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk unvanını korumayı hedefliyor27 Mayıs 2021 Perşembe 13:25
  • Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek27 Mayıs 2021 Perşembe 11:46
  • Milli voleybolcu Yiğit Gülmezoğlu, son şampiyon unvanının kendilerine motivasyon sağladığını vurguladı27 Mayıs 2021 Perşembe 11:32
  • Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:51
  • Kocaelispor ile Sakaryaspor TFF 1. Lig'e son bileti almak için mücadele edecek27 Mayıs 2021 Perşembe 10:23
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı başlıyor27 Mayıs 2021 Perşembe 10:22
  • NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği maçta seriyi 2-0'a getirdi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti