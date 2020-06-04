  • BIST 109.030
  • Altın 370,198
  • Dolar 6,7605
  • Euro 7,5712
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz taburcu edildi

18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, taburcu edilirken yaptığı açıklamada, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir." dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz taburcu edildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi.

Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde 18 Mayıs'ta mide ameliyatı geçiren Cengiz, dinlenmek için evine geçti.

Cengiz'e taburcu edilişi sırasında sarı-kırmızı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da eşlik etti.

Hastaneden yürüyerek çıkan Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamara, "Sadece sesim kısık. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Beni sabahtan yatsı namazına kadar dualarla haşreden taraftarıma, camiama, Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Mücadele bir varlıktır. Mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel cerrahi bölümü doktoru Prof. Dursun Buğra, Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Buğra, Mustafa Cengiz'in çok zorlu bir süreçten geçtiğin belirterek, "Sayın Mustafa Cengiz'e arka arkaya 2 tane önemli müdahale yapıldı. Çok şükür sağlığına kavuşmuş olarak evine uğurlayabildik. Bu bizim ve camia için büyük mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Hastanede yattığı sürece görevini bırakmadığına şahit olduk. Bundan sonra Galatasaray'ın başına daha sağlıklı ve güçlü şekilde dönecektir. Sağlık ekibi olarak buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi03 Haziran 2020 Çarşamba 17:57
  • Jose Sosa ve Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi03 Haziran 2020 Çarşamba 17:15
  • Galatasaray hazırlık maçı yaptı03 Haziran 2020 Çarşamba 14:43
  • Monaco'nun yıldızı Balde'den anlamlı yardım03 Haziran 2020 Çarşamba 13:18
  • Erman Kunter'in 'beyaz sezon' üzüntüsü03 Haziran 2020 Çarşamba 12:39
  • Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı03 Haziran 2020 Çarşamba 11:01
  • Olympique Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı03 Haziran 2020 Çarşamba 11:00
  • AX Armani Exchange Milan, Malcolm Delaney'yi transfer etti03 Haziran 2020 Çarşamba 10:59
  • Bursasporlu futbolcular George Floyd için diz çöktü03 Haziran 2020 Çarşamba 09:28
  • Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin sezonu kapattı02 Haziran 2020 Salı 18:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti