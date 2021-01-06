Galatasaray Kulübü De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübü, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan eski kalecisi Morgan De Sanctis için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski kalecimiz Morgan De Sanctis'in trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Sanctis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Roma takımının sportif direktörü olan eski İtalyan milli kaleci De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giymişti.