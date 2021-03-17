  • BIST 1.571
  • Altın 418,766
  • Dolar 7,5249
  • Euro 8,9526
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 5 °C
SON DAKİKAHDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
»

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak

Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altınordulu Oğulcan Ülgün: Şenol Güneş'in sözleri beni çok gururlandırdı17 Mart 2021 Çarşamba 13:40
  • Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo: Futbola Trabzon'da devam etmek istiyorum17 Mart 2021 Çarşamba 13:39
  • Nadal Miami Açık'ta oynamayacak17 Mart 2021 Çarşamba 11:40
  • Güreşte olimpiyat elemeleri heyecanı başlıyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:40
  • NBA'de Furkan Korkmaz'ın 12 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers kazandı17 Mart 2021 Çarşamba 11:39
  • Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek17 Mart 2021 Çarşamba 10:54
  • Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i konuk edecek17 Mart 2021 Çarşamba 10:34
  • ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi17 Mart 2021 Çarşamba 10:33
  • Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu17 Mart 2021 Çarşamba 09:33
  • AKUT'un kuruluşunun 25. yılına özel çevrim içi satranç turnuvası düzenlendi17 Mart 2021 Çarşamba 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti