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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda değişiklik

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener getirildi.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda değişiklik

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübünde "istifa krizi"
Bu arada, Rezan Epözdemir, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmediğini, yerine yedek üye alınmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Gün içinde düzenlediği basın toplantısında kulüp yönetim kurulundaki görevinden ayrılmadığını dile getiren Epözdemir, kulübün söz konusu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rezan Epözdemir, açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, ayrıca Galatasaray Kulübüne noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderdiği dernek yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanı ile iradesinin bulunmadığını belirten yazıyı paylaştı.

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