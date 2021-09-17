Galatasaray - Lazio maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio galibiyetiyle ilgili olarak, "Stratejik bir galibiyet aldık" dedi. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise iyi oynadıklarını ancak şanssız bir gol yiyerek maçı kaybettiklerini söyledi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile futbolcu Taylan Antalyalı ve Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile futbolcu Felipe Anderson, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İlk olarak söz alan Maurizio Sarri, kaleci Strakosha'nın hatasıyla ilgili gelen soruya, "Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok hatayla ilgili. Ne yazık ki bir hata yaptı ve golü yedik. Şanssız bir gol yedik. İyi oynadık. Kontrollü bir oyun sergiliyorduk. Ancak şanssız bir gol yiyerek kaybettik. Bunu kabullenmemiz lazım. Evde oynadığımız maçlar tabii ki farklı oluyor. Onların da taraftarı karşısında oynaması onlar adına pozitifti. Geçen hafta Milan'a kaybettiğimiz maçın ardından güzel bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

SARRI: VEDAT'IN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ

Maçın ilk yarısında Muslera ile Lazzari arasındaki pozisyon ile ilgili Sarri, "Açıkçası bir şey söyleyemem, tekrarını izleyemedim. Sahada gördüğümde, İtalya'da bu tip pozisyonlarda kırmızı da veriliyor. Bir şey söylemek istemiyorum. Maç kontrol altında geçiyordu. Gol atabilseydik değişik olabilirdi. Immobile'nin o golü kaçırmaması lazım. Daha çok pozisyon yaratmamız gerekiyor. Daha çok pozisyon yaratabilirsek, daha iyi olabiliriz" diye konuştu.

Beklerin çıkmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Sarri, "Çıkmaları bence iyiydi. Hiçbir sorun görmüyorum bu konuda. İnisiyatif almaları gerekiyor. Bunu yaptıkça zorluk çıkaracaklardır. İleri çıkmayıp defansta kalırlarsa rakip daha çok üzerimize gelir" ifadelerini kullandı.

Sarri son olarak Vedat Muriqi ile ilgili gelen soruya, "Sportif direktör değilim, Fenerbahçe'nin isteyip istemeyeceğini de biliyorum. Biz bizde kalmasını istiyoruz. Gitmesini istemiyoruz" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

ANDERSON: BİZİM AMACIMIZ MAKSİMUM MAÇ KAZANMAK

Lazio'nun yıldız oyuncusu Felipe Anderson ise şunları söyledi:

"Kariyerimde hep takım oyuncusu oldum. Takım için oynayan biriyim. Kendimi iyi hissediyorum. Hocamın bana vereceği görevler doğrultusunda işimi düzgün şekilde yapmaya çalışmaya devam edeceğim. Bizim amacımız maksimum maç kazanmak. Bunun için de çok çalışıyoruz. İyi bir yolda gittiğimizi biliyoruz. Biraz güven ve zaman gerekiyor."

FATİH TERİM: NELSSON-MARCAO ÇOK İYİ BİR İKİLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nelsson - Marcao, ikilisinin iyi bir ikili olduğunu kaydederek, "Nelsson'un sağ tarafta daha iyi oynadığı da çok açık. Gerek Luyindama, gerek Alpaslan; Nelsson ve Marcao dörtlüsüyle bu seneyi tamamlayacağız. Her biri görev verildiğinde çok iyisini yapabilecek oyuncular. Bugün ısrarla pası çok isteyen, topun bizde kalmasını çok isteyen bir hoca olduğum kesin. Bugün de bunu gördük. Geriden başlamak çok önemliydi. Bu yüzden diyebiliriz" dedi.

"BUGÜNÜ BİR ŞANS GOLÜNE BAĞLAMAK YANLIŞ OLUR"

"Şans diye bir şey benim hayatımda yok" diyen Fatih Terim, şunları söyledi:

"Olan birçok şeyi şans olarak addedebilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. O işe, o başarıya, o emeğe, o çalışmaya hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. Gole çok yaklaştık. Başka türlü gol bulabilirdik, daha fazla da olabilirdi. O gün yediklerimiz de kötü gollerde bunlar da var futbolda demiştik. Bugünü bir şans golüne bağlamak çok yanlış olur. Galatasaray bugün sahanın içerisinde İtalya'nın en iyi takımlarından biri olan Lazio'yu kalesinden oyun kurarak başlayan, oyun üstünlüğünü sahada ortaya koyan ki, Sarri deyince akla topa sahip olma gelir. Sarri'nin sistemine karşı bizim yaptıklarımızı iyi incelememiz lazım. Biz presle başlamadık, baskıyla başladık. Oyuna çıkmalarını, oyunu kurmalarını önledik. Zaman zaman da sıkıştırdığımız anda da dar alanda çok iyi presler yaptık ve hataya zorladık rakiplerimizi. Galatasaray'ın oyun stili bu. Kaleden alıp karşı kaleye kadar giden, Türkiye'nin en çok pas yapan, bazı stratejik maçlar dışında oyun üstünlüğünü hep alan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Bugün basit pas hatalarımızı yapmasak, daha rahat oyun kurabilirdik. Oyun üstünlüğümüz varken yaptığımız basit hatalar var. Bloklarımız arasında açılan mesafeyi bugün hiçbir zaman görmediniz. Herhangi bir açıklık olmadı. Tek bir blok gibi oynamamızın sebebi, rakibimize hem alan vermemek hem de bir bütün halinde oynamaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Böyle bir oyun kurmadan hiç taviz vermedik. Bu bizim vazgeçmeyeceğimiz bir konu. Zaman zaman bazı oyuncularımızın bu gibi durumlarda yaptığı hatalardan dolayı devam edeceğiz. Özellikle onların oyuna çıkışlarında, 6 ve 8 numaraları kontrol etme düşüncesi bizim adımıza doğru bir hamleydi. Bu genç takım her geçen gün daha da tecrübelenecek. Sette daha sabırlı olmalıyız. Sette tercih hatalarını daha az yapmalıyız. Bu felsefemiz hiç değişmeyecek. Biz hücum devamlılığını, atak devamlılığını mutlak Türkiye Ligi'nde de, burada da daha iyi yapacağız önümüzdeki günlerde. O ancak rakibi planlı bir çıkışa veya hataya zorlayacak. Basit pas hatası yapmayacağız, her yere beraberce giden, topa yakın, arkadaşına yakın formülü işlemeli sahada."

"STRATEJİK BİR GALİBİYET ALDIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferini ve taraftarı çok özlediklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "Atmosferi ve taraftarı özlediğimiz çok açık. Oyuncularımız da ısınırken, maçtan sonra devamlı etkilendiler. Maç içerisinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve daha iyi işler çıkıyor ortaya. Bugün de bazı baskılarda, preslerde, benim gibi taraftar da özlemiş onu, çok etkileri oldu. Ali Sami Yen'de bizim pek çok başarımızda ve zaferimizde, oynanan oyun ile seyircinin bütünleştiği andaki moral yükseltisinin çok yüksek olduğu görülüyor. Bu da bugün bizi çok mutlu etti. Avrupa'da lider olmayı özlemişiz, ilk maç da olsa. Dolayısıyla stratejik bir galibiyet aldığımız söyleyebilirim. Genç bir takımız. Bazı konularda sabırsız davranıyoruz, bazı konularda erken davranıyoruz. Basit hatalar yapıyoruz. Antrenmanlarda oyun anlayışımızın rakiple nasıl oynayacağımızın planını anlatırken bunları o kadar güzel alıyorlar ki, hiçbir sıkıntı yok. Ama kolay değil. Büyük bölümü çok genç. Bazıları ilk kez yurt dışında yaşıyor. Her gün gelişeceğiz ama bu tip galibiyetlerin çok önemli rolü var bu süreçte. Güven ortamının oluşmasında çok büyük bir önemi var galibiyetlerin, hata yapmaktan korkmayacaklar, bir daha hata yapacaklar, bir daha deneyecekler. Her geçen gün o tecrübe kendilerine hayatları boyunca yardımcı olacak. Bugün kötü bir oyun, farklı kaybedilen bir maçın korkusunu hafif de olsa yaşadım. Kimseden çekinmeyen bir adamım ama onlar adına endişelerim oldu. Ama Allah'a şükür bugün çıktılar ve futbolu en iyi şekilde oynamaya çalıştılar" diye konuştu.

"SARRI BENİ ÇOK MAHCUP ETTİ"

Maurizio Sarri'nin kendisi hakkında söylediği güzel sözlerden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sarri çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, Firenze'ye yakın bir yerde oturduğu için maçlarımı takip ettiğini söylemiş. Açıkçası beni mahcup etti. Ben kendisine yöneldiğim zaman beni mahcup etti, ben de sarıldım kendisine ve tebrik ettim. Sarri benim meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik direktör. Antrenörlük yaptığı takımlarda seyrettim, ben de onu izledim. Bir futbol anlayışı olan ve bundan vazgeçmeyen ve çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak beni çok gururlandırdı" dedi.

"BUNU YAPACAKSAK BİZLER YAPACAĞIZ"

Geçmişte Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki makasın çok açıldığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Ben bunu bazı şeylere dayanıp söyledim, bir maçta vazgeçecek halim yok. Gene bunu yapacaksak bizler yapacağız. Bugünkü galibiyet hakikaten güzeldi. Dışarıdan biri seyrettiği zaman güzel bir maçtı. Eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam, programa baksam, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün de haklı olduğum ortaya çıktı. Çok zevkli bir maçtı. Giden gelen bir maçtı. İki çarpışan strateji. Ortaya konan güçlü taktikler, düşünceler. Dolayısıyla onu söylerken birçok argümanım vardı ama bu kazanmayacağız demek değil. Bunun devamlılığı ülke adına çok önemli. Bu kazanımları devam ettirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu yol o kadar güzel bir yol değil, zaman zaman tökezlediğimizde oyuncularımıza yüklenmeyeceğiz" yorumunu yaptı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA LAYIK BİRÇOK HOCA VAR, HERKESİN SEÇİMİ KENDİSİNİ BAĞLAR, SAYGI DUYULMASI GEREKİR"

"A Milli Takım'a Türk teknik direktör bulamıyor muyuz" sorusuna yanıt veren Terim, şunları söyledi: "Sorun Türk Milli Takımı'na Türk hoca bulamıyoruz değil. Türk Milli Takımı'na layık birçok hoca var. Seçimlerini ona göre yapmışlardır. Birçok Türk hoca var. Öbür türlü herkesin seçimine saygı duyacağız. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe bütün başarıları onlar elde etmiştir. Arkadaşlarıma haksızlık edilmesini istemem. Herkesin seçimi kendini bağlar, saygı gösterilmesi gerekir. Milli takımın etrafında hepimiz birleşeceğiz. Bugün çok önemli hocalarımız var."

"KEREM'İ BEN TEŞVİK EDİYORUM, BİRE BİRLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Kerem Aktürkoğlu'nun Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor, sadece Kerem değil" diyen deneyimli teknik adam, "Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı öğrenecek. Bunları bire bir de konuşuyoruz, aktarıyoruz. Hem video olarak pozisyonları görüyorlar hem de sahada pratik yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim. Şu bir gerçek ki, rakip takım için tehlike olduğu sürece yaptığı hatalar çok sorun olmaz. O da bu eksiğinin farkında. O da topu az kaybetmek için uğraşıyor. Top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek, başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Ona takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Ben de onu teşvik ediyorum. Bire birleri çok önemli bizim için. Ben teşvik ediyorum, her güzelin de bazı kusurları olur" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey'in sakatlığı üzerinden 1-2 hafta geçtiğini, toplamda ise 3-4 haftalık bir süreç olduğunu kaydeden Terim, Boey'in bir an önce geri dönmesini temenni ettiğini de dile getirdi.

TAYLAN ANTALYALI: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, sahaya istediklerini yansıttıklarını belirterek, "Geçen gün yaptığımız analizde, özellikle oyun kurulumunda, onların santrforunun bir stoperi kapattığını, bundan dolayı oradan çıkışlarda benim ve diğer stoperin önemli olduğunu analiz etmiştik. İstediğimizi yaptık. Bugün hocamızın verdiği taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ

Genç bir orta sahaya sahip olduklarını kaydeden Antalyalı, "İki oyuncu da hem koşan hem de yetenekli oyuncular. Benim yükümü hafifletiyorlar, ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Sezon henüz yeni başladı. Bugün özellikle iyi bir uyum içerisindeydik. Daha da iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün çok hareketli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum" diyen Taylan Antalyalı, "Zaten kaliteli oyuncularız. Top bizde daha fazla kaldı. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Tabii golü biz atmak isterdik. Çok pozisyon da bulduk açıkçası. Dediğim gibi kazandığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

"ZEMİN ÇOK GÜZELDİ"

Türk Telekom Stadyumu'nda oynamayı çok özlediklerini belirten Taylan Antalyalı, "4 ay kadar oldu oynamayalı. Taraftarı da çok özledik. Uzun bir süre onlardan ayrı kaldık. Zemin de çok güzeldi. Bizim pas ritmimizde zemin çok önemli. İyi bir oyun ortaya koyduk, zemin bu açıdan bizim için çok önemli" açıklamasını yaptı.

Lazio orta sahasında çok önemli isimler olduğunun hatırlatılması üzerine Taylan Antalyalı, "Sadece Lucas özelinde değil, diğer oyuncular da çok önemli. Lucas çok kariyerli ve önemli bir oyuncu. Zeki bir futbolcu. Bugün iyi mücadele ettik. Bunu söylemek için erken, maç maç bakmamız gerekiyor. Bu sadece ilk maçtı, uzun bir yol var. Her maça ayrıca konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLIK ORTAMI ÇOK GÜZEL"

Sezon öncesi birçok yeni transfer olduğunu kaydeden Antalyalı, şunları söyledi:

"Yeni oyuncular geldi. Özellikle genç oyuncular geldi. Hepimiz istekliyiz. Ben henüz 26 yaşındayım, çok hedefim var. Diğer oyuncuların da öyle. Gelişime açığız. İyi bir ortam var. Arkadaşlık ortamı çok güzel. Sonucu getirecek diye düşünüyorum. Biraz daha uyum sürecine ihtiyacımız var ama sezon başı itibarıyla iyi gittiğimizi düşünüyorum."