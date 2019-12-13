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Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı

Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan Galatasaray transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı.
Galatasaray Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı

Süper Lig'de 14 haftada 23 puan toplayabilen ve lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde bulunan Galatasaray transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim son dönemde değişim için ocak ayını işaret ederken sarı-kırmızılılar bir transferde mutlu sona ulaşmaya yaklaştı! Lider Sivasspor'un son dönemde parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş'la görüşmeler yapan Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.

Habertürk'ün özel haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'la prensipte anlaşan Galatasaray, yıldız futbolcunun kulübü Sivasspor'la da görüşmelere masaya oturacak.

25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda değil, ocak ayında kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma zemini arayacak. Tarafların anlaşması durumunda Mert Hakan'ın ocak ayında Aslan olacağı öğrenildi.

6 SEZONDA DİPTEN ZİRVEYE!

Kariyerine Bursa ekibi Oyak Renaultspor'da başladıktan sonra Altınordu'nun ve Tire 1922'nin yolunu tutan Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbolculuk hayatının büyük bölümünü alt liglerde geçirdi. 2014-15 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda ilk kez Süper Lig'e adım attı.

Kırmızı-beyazlıların formasını terlettiği ilk sezonda toplamda 26 maça çıkan Mert Hakan, geçen sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi. Geçen sezon ligde 9 maça çıkan başarılı orta saha bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemini yaşamaya başladı.

Oynadığı futbolla lige damga vuran Sivasspor'un en önemli hücum güçlerinden olan 25 yaşındaki oyuncu 15 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

KAYNAK: HABERTÜRK

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