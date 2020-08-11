Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen duyurdu!

Galatasaray, Çaykur Rizespor'la sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’da forma giyen Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini saat 19.05'te açıkladı.

Anlaşma 4 yıllık

Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan'a, 4 yıl için toplam 18 milyon TL garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.

24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 750 bin lira, 2021-2022 sezonu için 4 milyon 250 bin lira, 2022-2023 sezonu için 4 milyon 750 bin lira, 2023-2024 sezonu için ise 5 milyon 250 bin lira kazanacak.

Geçen sezonki performansı

Galatasaray’ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’de 24 resmi maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.