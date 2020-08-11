Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı resmen duyurdu!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’da forma giyen Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini saat 19.05'te açıkladı.
Anlaşma 4 yıllık
Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Oğulcan Çağlayan'a, 4 yıl için toplam 18 milyon TL garanti ücret ödeneceğini borsaya bildirdi.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2020-2021 sezonu için 3 milyon 750 bin lira, 2021-2022 sezonu için 4 milyon 250 bin lira, 2022-2023 sezonu için 4 milyon 750 bin lira, 2023-2024 sezonu için ise 5 milyon 250 bin lira kazanacak.
Geçen sezonki performansı
Galatasaray’ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’de 24 resmi maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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