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Galatasaray, Onyekuru için görüşmelere başladı

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından ocak ayını işaret etmişti. Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru'yu kiralamak için şimdiden girişimlere başladı.
Galatasaray, Onyekuru için görüşmelere başladı

Beşiktaş derbisinin ardından ocak ayını işaret eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının oyununu hareketlendirecek bir ismi kadrosunda görmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun yeniden kadroya katılmasını isteyen deneyimli teknik adam, yönetime de bu isteğini iletti.

Yaz transfer döneminde de alınması için uğraşılan Onyekuru, Galatasaray'a gelmek için çok uğraşsa da kendisi için ödenen 15 milyon Euro karşılığında mecburen Monaco'nun yolunu tutmuştu.

Fransa'da sadece 4 lig maçının ikisine ilk 11'de başlayan ve 1 aydan uzun zamandır hiç süre alamayan Nijeryalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru'yu kiralamak için şimdiden girişimlere başladı.

Onyekuru'nun da tekrar Galatasaray formasını terletmek istediğini bilen Cengiz yönetiminin, transferdeki en büyük kozu da bu olacak. (HTSPOR)

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