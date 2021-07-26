  • BIST 1.360,140
  • Altın 500,40
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Galatasaray PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray PSV Eindhoven maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.

Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Marcelo Saracchi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray formasını terleten, eski futbolcumuz Marcelo Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzüntü ile öğrendik. Kulübümüz, teknik direktörümüz Fatih Terim, teknik heyet, oyuncular ve Florya'daki tüm çalışma arkadaşları olarak Saracchi'ye 'geçmiş olsun' diyor, iyi dileklerimizi iletiyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.25 Temmuz 2021 Pazar 15:06
  • Milli atıcı Ömer Akgün 10 metre havalı tüfek kategorisinde finale yükseldi25 Temmuz 2021 Pazar 09:01
  • Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı25 Temmuz 2021 Pazar 07:51
  • Aykut Kocaman: Kuvvetli takım pozisyonunu bıraktığımız yerden devam ettireceğiz24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:22
  • Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-024 Temmuz 2021 Cumartesi 22:16
  • Milli golfçü Can Gürdenli 'European Young Masters'da bronz madalya kazandı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Kasımpaşa, Danimarkalı santrfor Jorgensen'i kadrosuna kattı24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:02
  • Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu24 Temmuz 2021 Cumartesi 21:00
  • Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal: 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:54
  • Galatasaray'da hedef UEFA Avrupa Ligi Kupası24 Temmuz 2021 Cumartesi 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti