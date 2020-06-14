Galatasaray, Rize’den eli boş döndü

Galatasaray, deplasmanda Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin gollerini, Skoda ve Tunay Torun kaydetti.

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Rizepor’un konuğu oldu. Mücadele Karadeniz ekibinin 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi ve sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Ünal Karaman yönetimindeki ilk galibiyetini alan Rizespor ise ligdeki 8 maçlık üç puan hasretine son verdi.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Milan Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.

GELECEK HAFTA ADEM VE DONK YOK

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, oyuna 77. dakikada dahil olan Adem Büyük'ün 87 ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. Ayrıca Donk da gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın önümüzdeki hafta oynayacağı Gaziantep FK mücadelesinde Adem Büyük ve Donk forma giyemeyecek.

G.SARAY 50 PUANDA KALDI

Rizespor bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükselterek rahat bir nefes alırken, Galatasaray ise 50 puanda kaldı.

Aslan, gelecek hafta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Rizespor'un rakibi ise Antalyaspor olacak.