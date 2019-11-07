Galatasaray Şampiyonlar Ligine vede etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü haftasında Real Madrid evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid grupta puanını 7'ye yükseltirken, sarı kırmızlılar 1 puanda kaldı.