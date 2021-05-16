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Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti.
Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti

Süper Lig'de son hafta maçları öncesinde 81 puanı olan Galatasaray sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, aynı puana sahip ve averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın genel averajra gerisinde kalarak sezonu ikinci sırada bitirdi.

İkili averajda eşit durumda bulunan iki takımdan Galatasaray sezonunu 84 puan ve +44 averajla tamamladı. Beşiktaş ise şampiyonluğa 84 puan ve +45 genel averajla ulaştı.

Çok sayıda gol fırsatından yararlanamadı
Galatasaray, Beşiktaş'ın galibiyeti halinde genel averajda öne geçmek için gerekli olan farklı skor için çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk yarıda birkaç önemli pozisyonu gole çeviremeyen sarı-kırmızılı takım, Adem Büyük'ün golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel'in peş peşe attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takım rakip kalede baskıyı arttırırken, Helenex Yeni Malatyaspor kalesini Ertaç Özbir yaptığı başarılı kurtarışlarla çok sayıda atağı savuşturdu.

Galatasaray, uzatmada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.

Futbolcular büyük üzüntü yaşadı
Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Karşılaşmanın ardından saha içinde kendini yere bırakan sarı-kırmızılı futbolcular, averajla kaybettikleri şampiyonluğa üzüldü.

Müsabakayı izleyen az sayıdaki sarı-kırmızılı taraftar, alkışlarla futbolculara teselli verdi.

İkinci kez averajla şampiyonluğu kaybetti
Galatasaray, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluğu averajla yitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 1985-1986'da da şampiyonluğu averajla yine Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turundan katılacak
Süper Lig'de sezonu ikinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turundan katılacak.

Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde gruplara kalmak için eleme turunda mücadele verecek.

Son 6 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de son 6 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçları kazandı.

Adem Büyük gol sevinci yapmadı
Karşılaşmada Helenex Yeni Malatyaspor'un golünü atan Adem Büyük gol sevinci yapmadı.

Geçen sezon Galatasaray'da forma giyen tecrübeli futbolcu, maçın 39. dakikasında attığı golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı.

Bu arada Adem Büyük, attığı 17 golle bu sezon Süper Lig'de en skorer Türk oyuncu oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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