Galatasaray son 237 dakikada kayıp

Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, ligde çıktığı son 3 karşılaşmada uzatmalar haricindeki son 237 dakikada gol atamazken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan, 5'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, 6'ncı haftada ise Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray, kötü bir istatistiğe imza attı.

SON 4 SAATTE GOL YOK

Ligde son olarak Trabzonspor maçının 33'üncü dakikasında Emre Kılınç ile gol bulan ve maçta 2-0 öne geçen Galatasaray, bu andan sonra uzatmalar haricinde oynadığı son 237 dakikada kalesinde 6 gol görürken, rakip ağları ise sarsamadı. 8 puanda kalarak üst sıralardaki yerini kaybeden sarı kırmızılı takım, 26 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Göztepe ile evinde karşılaşacak.