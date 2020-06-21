Galatasaray son dakikada yıkıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen 3-1'i bulsa da skoru koruyamadı.

Galatasaray'ın golleri, 36. dakikada Falcao, 40. dakikada Belhanda ve 66. dakikada Feghouli'den geldi. Gaziantep'in sayılarını ise 17. dakikada Djilobodji, 78. dakikada Twumasi ve son olarak 90+15. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

90+4'te Kayode golü bulurken 90+8'de VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi. 90+12'de Okan Kocuk'un '6 saniye kuralı'nı ihlal etmesi gerekçesiyle Gaziantep FK en direkt serbest vuruş kazandı ve bu serbest vuruşta Gaziantep penaltı kazandı. 90+15'te topun başına geçen Maxim skoru 3-3'e getirdi ve skoru belirledi.

Sarı-kırmızılıların ligde galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu. Galatasaray, puanını 51 yapıp şampiyonluk yarışında ağır bir darbe daha alırken, Gaziantep ise 34 puana yükseldi.

Öte yandan, karşılaşmada gördüğü sarı kart ile sarı-kırmızılılarda Mariano cezalı duruma düştü. Mariano, zorlu Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak.

Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni yendikten sonra oynadığı 4 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Rizespor'a da 2-0 mağlup olmuştu.

Fatih Terim: 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "2 haftadır tatsız geçen maçlar. Oyuncular, hepimiz emek veriyoruz. İsteklerimiz, beklentilerimiz oluyor. Maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?" diyerek hakeme tepki gösterdi.

Terim, "Sadece kulübün organlarından kınamanın çok ötesine geçmek gerekiyor. Belli ki en fazla bağıran haklı duruma geçiyor. Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen bunları mı anlattı? Dünyada çalınmıyor, Türkiye'de 15-20 sene olmuştur bu düdük için. Ne Rize maçında, ne bu maçta, ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil ki bizim sıkıntımızın kimlerden olduğu çok açık. 2 haftadır bize gereğini yaptılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede? 2 namuslu adam, hani nerede?" Ben başkalarının saha kenarında yaptıklarını yapsam, 100 maç ceza yerim" diye konuştu.