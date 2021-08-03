  • BIST 1.399,650
  • Altın 486,93
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8900
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 23 °C
»

Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve teknik çalışma gerçekleştirildi. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

1905 GSYİAD tarafından yılın sporcusu seçilen Taylan Antalyalı, ödülünü antrenman öncesi GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu’ndan aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Ağaoğlu: Yaşasın Trabzonspor02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:46
  • Milli sporculardan Çolak 5, Asil 7. sırada tamamladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:39
  • Milli judocular, 9 madalya ile tamamladı02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:39
  • Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz İstanbul'da02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:11
  • Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Andriy Shevchenko dönemi sona erdi01 Ağustos 2021 Pazar 16:55
  • Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs01 Ağustos 2021 Pazar 16:35
  • Beşiktaş, hazırlık maçında Kayserispor'a kaybetti01 Ağustos 2021 Pazar 15:29
  • Rıza Kayaalp final şansını kaybetti01 Ağustos 2021 Pazar 13:46
  • Mete Gazoz'un başarısıyla büyük gurur duyduk01 Ağustos 2021 Pazar 13:40
  • Tokyo'da teniste tek erkeklerde Alexander Zverev şampiyon oldu01 Ağustos 2021 Pazar 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti