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Galatasaray taraftar maketlerini stada yerleştirmeye başladı

Galatasaray Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha maçı için taraftarların karton maketlerini stadyuma yerleştirmeye başladı.
Galatasaray taraftar maketlerini stada yerleştirmeye başladı

Galatasaray, 'Sensiz Olmaz Galatasaray' projesiyle Süper Lig'de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolseverlerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

Galatasaray ayrıca korona virüs ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.

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