Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
114.652
Altın
331,423
Dolar
6,1416
Euro
6,6480
Ankara
6 °C
İstanbul
9 °C
İzmir
10 °C
Konya
4 °C
İstanbul Kayseri arası kaç km? İstanbul Kayseri arası kaç saat? İstanbul'dan Kayseri'ye nasıl gidilir?
İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı
İran'a tren seferleri durduruldu
İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisi birkaç hafta içinde Türkiye'de olacak
Yaya var Geçit yok
Glutensiz ürünler cep yakıyor
Malezya Başbakanı Mahathir istifa etti
İlke Vakfı hazırladı: İslami STK’larda değişim ve gelişim raporu
Kongre Maratono Başladı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Gram altın 330 lirayı aştı
2 kere 2= 4 edecek
İŞKUR'dan iş bulma sürecini kısaltacak adım
İz bırakanlar 11
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Spor
»
Galatasaray taraftarından Florya'da derbi kutlaması
Galatasaray taraftarından Florya'da derbi kutlaması
Galatasaray taraftarından Florya'da derbi kutlaması
24 Şubat 2020 Pazartesi 10:16
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor
Sahada ilginç anlar... Hakem özçekim(selfie) için sarı kart gösterdi
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Can Bartu vefat etti
Yılmaz Vural'dan Deli Yılmaz tezahüratına dans şov! Kendinden geçti
Saha bir anda karıştı! Maç tatil edildi!
Hakeme şok saldırı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!
Son Eklenen Videolar
"EVDE"yi tuşladı, evine diş kliniği geldi
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu
İdlib’de rejim unsurları böyle vuruluyor
Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'
TSK, İdlib kırsalında yeni mevziler hazırlıyor
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Donan gölde tehlikeli hareket: Buzu kırıp balık avlıyorlar
Türk ordusu İdlib'te böyle vurdu
Yıllar siyasileri böyle değiştirdi.
2020 Dünya Nüfusu
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 24 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Glutensiz ürünler cep yakıyor
Koronavirüs İran'dan yayılmaya başladı: İki Arap ülkesinden kötü haber
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.