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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bu şu ana kadar küçümsenmeyecek bir başarıdır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün UEFA’da iki tane gol yemeyen takım var. Bu takımlardan bir tanesi biziz. Puan farkıyla lideriz." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bu şu ana kadar küçümsenmeyecek bir başarıdır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup ettiği maçın ardında düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ilk yarısında savunmada olduklarını ve basit toplar kaybettiklerini belirten Terim, "Rakibin de oyun kurmasına hem de ikinci bölgede hareket etmesine izin vermedik. İkinci bölgenin en ucunda, birinci bölgeye çok yakın bir yere konumlandık ve geri çekilmedik. Hem bizim defansın önünü hem blok arasını hem de merkezi iyi kapattık. Marsilya maçında olduğu gibi geniş alanı açıkçası iyi sağladık." diye konuştu.

İkinci yarıda pozisyonlara girmeye başladıklarına dikkati çeken Terim, yaptıkları değişikliklerle üstünlüğü elde ettiklerini söyledi.

Terim, "Sezon başından beri biz bu oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Maçların bir bölümünde oyunu yapabiliyoruz, fazla yapamıyoruz. Ancak her geçen gün daha oynayacağımız ortada. Bugün UEFA’da iki tane gol yemeyen takım var. Bu takımlardan bir tanesi biziz. Puan farkıyla lideriz." ifadelerini kullandı.

Grupta başarı elde ettiklerini dile getiren Terim, "Verdiğimiz pozisyon sayısı yok denecek kadar az. Grupta Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile oynuyoruz. Bu şu ana kadar küçümsenmeyecek bir başarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim şöyle devam etti:

"Bu gruptan çıktığımız anda her şeyi söyleyebiliriz. Çünkü gruptan çıktığımız anda konuşmaya hakkımız olur. Daha iyi oyunlara ihtiyaç var. Bazı genç futbolcularımızın telaşları ve heyecanları var. Onları her geçen gün ilerideki maçlarda belirli noktaya getireceğiz. Tecrübeli oyuncularımız da hazır duracaklar. İyi bir takım olma yolundayız. Bundan sonra atmosfere dikkat etmeliyiz. Takım ruhu beni çok sevindiriyor. Şimdilik konuşmak için erken, ümitlenmek için erken değil. Ancak bu zor gruptan çıktığımız anda bizim de söyleyeceğimiz şeyler olacak. O zaman daha rahat konuşuruz."

Oyuncularını galibiyet dolayısıyla kutlayan Terim, "Bu güzel bir galibiyet. Camiamıza bu gece hayırlı olsun. Bu maç böyle güzel bir golle de olması ayrı bir anlam taşıyor." şeklinde konuştu.

"Bu takım da zamanla 2000’lerdeki takım seviyesine gelecek"
Bugünkü Galatasaray takımının 2000'lerdeki takım seviyesine çıkması ihtimalini değerlendiren Terim, "Ben oyunu hiçbir saniyeye bırakmam ve ciddiyetten uzaklaşmaktan hiç hoşlanmam. Bu gruptan çıktığımızdan itibaren başka adımlar da atabiliriz. 2000’lerin takımı tüm sahada rakibine baskı uyguluyordu. Bu takım da zamanla 2000’lerde olan takım seviyesine gelecek." açıklamasında bulundu.

Terim, Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili ise "Bu maç kolay olmayacak. Beşiktaş, iyi bir takım, iyi bir kadro. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu. Bu takım Şampiyonlar Ligi’nde iyi gitmeyebilir ama her zaman çok ciddi bir rakip. Pazartesi en iyi şekilde oynamaya çalışacağız." dedi.

"Oyuncularımız Bayern Münih oyuncuları gibi olur inşallah"
"Bir gün Bayern Münih’in teknik direktörü olur musunuz?" sorusunu yanıtlayan Terim, "Bu galibiyetteki tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu genç takım da ileride çok iyi işler yapar. Bayern Münih dediğimiz tartışmasız bugün dünyanın en iyi oynayan takımı. Bizim gençlerimiz de her gün daha iyiye giderek, Bayern Münih oyuncuları gibi olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu: Gruptan lider olarak ayrılmak istiyoruz
Maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu da güzel bir oyun oynadıklarını belirterek, "Güzel bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı oyunun hakimi bizdik. İstediğimizi yaptık. Bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok büyük avantaj." dedi.

Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar elde ettiklerine işaret eden Aktürkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız, bu maçın önemini ve maçtan önce rakibin puan kaybettiğini de bize söyledi. Bu maçtan alacağımız puanın bizi farklı bir konuma getireceğini de biliyorduk. Gol atma bana nasip oldu. Kazandık ve çok mutluyum. Bunun, doğum günümde olması benim için çok daha özel oldu. Üç maçımız kaldı. Gruptan lider olarak ayrılmak istiyoruz."

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