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Galatasaray teknik ve taktik çalıştı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Galatasaray teknik ve taktik çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15 dakika 11’e 11 çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanında ilk olarak ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Devam eden bölümde teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Ana kısımda ise 2x15 dakika 9’a 9 taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TERİM'E 47'NCİ YIL PASTASI

Günün ikinci antrenmanı öncesinde sarı-kırmızılı kulübe ilk imzasını 8 Temmuz 1974'te atan Fatih Terim’in Galatasaray’a katılmasının 47'nci yıl dönümü için oyuncuların hazırladığı pasta kesildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu jestten dolayı teşekkürlerini iletirken oyuncularına bir konuşma yaptı.

SEYİRCİLİ İDMAN

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak idmanda Galatasaray Üniversitesi veya Galatasaray Lisesi’nden 2021 yılında mezun ve en az bir doz Covid-19 aşısını tamamlayan 18 yaş üstü gençlerin, futbol takımının misafiri olarak tribündeki yerlerini alacağı duyuruldu.

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