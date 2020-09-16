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Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Neftçi ile karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 78 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 79. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 78 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 116 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetimindeki performansı şöyle:

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Kupa ikideki 14. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 14. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avrupa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 18 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 13 gole engel olamadı.


UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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