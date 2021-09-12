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Galatasaray, Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 4’üncü haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon’a geldi.
Galatasaray, Trabzon'a geldi

Saat 20.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar giden yolcu salonundan çıkış yapan Galatasaray kafilesini az sayıda taraftar karşılarken, ortaokul öğrencisi kız çocuğu taraftar, Muslera'ya kendi çizdiği fotoğrafı hediye edip ardından da teknik direktör Fatih Terim'e sarıldı. Daha sonra kafile kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

“Muslera, Yedlin, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, Assunçao, İsmail, Oğulcan, Ömer, Morutan, Berkan, Kaan, Nelsson, Luyindama, Cicaldau, Aytaç, Emre, Halil, Diagne, Fatih."

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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