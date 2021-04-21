Galatasaray - Trabzonspor: 1-1

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-maili ekip, 76'ncı dakikada Edgar Ie'nin attığı golle öne geçerken, 90+6'ncı dakikada Emre Akbaba takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

2'nci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Djaniny, Ie'nin pasıyla savunma sarkasına sarktı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Djaniny'in çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

4'üncü dakikada ceza sahası dışın sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

10'uncu dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yöneldi. Muslera son anda topu kornere çeldi.

25'inci dakikada Djaniny atılan uzun topu kafayla Bakasetas'a indirdi. Bu oyuncunun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

26'ncı dakikada Baker'in kullandığı kornerde Ekuban'ın arkaya aşırttığı topa Nwakaeme dokundu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

76'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan kanattan Marlon'un ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayının hemen üstünde Ie'nin önünde kaldı. Ie'nin kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

80'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ortasını yaptı. Ceza yayının hemen üstündeki Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

90+6'ncı dakikada skora denge geldi. Galatasaraylı oyuncular ceza sahasının hemen dışında kazandıkları serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Uğurcan'ın sektirdiği top altıpasın içine düştü. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda top ağlara gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.