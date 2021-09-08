Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar ana bölümde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yaptıktan sonra soğuma hareketlerinin ardından çalışmalarını tamamlandı.

Milli takımlarından davet alan 11 oyuncu ve Ümit Milli Takım maçında sağ elinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz antrenmanda yer almazken, Mısır Milli Takımı'ndan dönen Mostafa Mohamed, takımdan ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.