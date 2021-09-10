  • BIST 1.438,720
  • Altın 486,58
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

TAKIMDA SON DURUM

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera ise antrenmanda yer almadı. 

Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso karşılaşmasında sakatlanarak kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlanırken Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de Trabzon'a hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti10 Eylül 2021 Cuma 13:24
  • Manisa FK'nın konuğu BB. Erzurumspor10 Eylül 2021 Cuma 12:33
  • Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti10 Eylül 2021 Cuma 11:59
  • Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya’da piste çıkacak10 Eylül 2021 Cuma 10:59
  • Futbolda haftanın programı10 Eylül 2021 Cuma 10:26
  • Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor10 Eylül 2021 Cuma 10:01
  • Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı10 Eylül 2021 Cuma 09:21
  • Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü10 Eylül 2021 Cuma 09:18
  • Guus Hiddink emeklilik kararı aldı10 Eylül 2021 Cuma 09:14
  • Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek09 Eylül 2021 Perşembe 14:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti