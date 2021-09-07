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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana salonda kuvvet çalışması ile başlandı. Daha sonra teknik çalışmaya geçen sarı-kırmızılılar, dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynadı. Milli takımlarından davet alan 12 oyuncu ve tedavisine devam edilen Arda Turan'nın yer almadığı antrenman, soğuma hareketlerinin ardından son buldu. 

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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