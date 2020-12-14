  • BIST 1.384
  • Altın 463,996
  • Dolar 7,8718
  • Euro 9,5679
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Sarı-kırmızılı ekip, 5. tur maçında yarın Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan ancak ismi açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği ise bu turda aynı ligden Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'u geçen sarı-yeşilli ekip, 4. turda TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

Kupada en çok mutlu sona ulaşan takım
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği Erzurum deplasmanından 3 puanla döndü13 Aralık 2020 Pazar 16:00
  • Çaykur Rizespor'da üç puan sevinci13 Aralık 2020 Pazar 15:28
  • Filip Novak sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi13 Aralık 2020 Pazar 15:27
  • Fenerbahçe'nin evinde yüzü gülmüyor13 Aralık 2020 Pazar 15:26
  • Göztepe deplasmanda ilk mağlubiyetini yaşadı13 Aralık 2020 Pazar 13:00
  • Akdeniz Oyunları için inşa edilen tesisler 300 bin sporcuyu ağırladı13 Aralık 2020 Pazar 12:58
  • Milli sporculardan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 4 madalya13 Aralık 2020 Pazar 11:41
  • Türk futbolunun emektar forveti Umut Bulut, 489. maçını golle taçlandırdı13 Aralık 2020 Pazar 11:18
  • Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı13 Aralık 2020 Pazar 10:42
  • Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı13 Aralık 2020 Pazar 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti