Galatasaray, Umut Meraş'ı istiyor

Bursaspor'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrilirken, iyi bir sezon geçirerek milli takıma kadar yükselen Umut Meraş'ın ismi transfer gündeminde öne çıkıyor.

Önümüzdeki sezon yoluna Spor Toto 1'inci Lig'de devam edecek Bursaspor'un genç oyuncusu Umut Meraş, transferin gözdesi haline geldi.

Sezon başında Boluspor'dan 265 bin Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans sergilerken; özellikle Galatasaray'ın genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve önümüzdeki günlerde bu transfere dair adım atmayı planladığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ömer Bayram'a veto ettiği ve bu oyuncunun yerine Umut Meraş'ı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

Bu sezon Süper Lig'de Bursaspor formasıyla 27 maça çıkan genç oyuncu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edilen ve geçtiğimiz gün Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez ay yıldızlı formayı terleten genç oyuncu, "Yunanistan maçıyla birlikte ilk defa A Milli Takım formasını giymek nasip oldu. Bu kutsal formayı giydiğim için çok mutluyum. Bana bu imkanı sunan başta hocam Sayın Şenol Güneş olmak üzere tribünlerde bizleri maç boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Kulübü de, Umut Meraş'ın satılmasından gelecek para ile borçların bir kısmını kapamanın hesaplarını yapıyor.