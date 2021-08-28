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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçlarını 16 Eylül'de yapacak 2 takımdan Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Lazio-Galatasaray

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