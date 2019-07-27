Galatasaray yarın Bordeaux ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa temsilcisi Bordeaux ile karşı karşıya gelecek.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, TSİ 17.30'da başlayacak.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yıllarında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, Avusturya kampında yaptığı 2 hazırlık maçında Alman takımları Leipzig'e 3-2, Augsburg'a 4-1 yenilmişti.