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Galatasaray yeni kalecisini resmen açıkladı

Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray yeni kalecisini resmen açıkladı

Galatasaray, Okan Kocuk'a 3 milyon TL imza parası ve 4 yıl için toplam 12 milyon 250 bin TL garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti 

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti 

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti 

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"İLK GALATASARAY FORMAM DEĞİL"

Galatasaray'ın yeni kalecisi Okan Kocuk'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk Galatasaray formam değil ama en özeli olacak. Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmek için tüm fedakarlıkları yaptım."

"Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Burada Muslera'dan ve Taffarel'den çok şey öğreneceğim. Şans geldiğinde de sıramı bekleyip en iyi şekilde değerlendireceğim. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Umarım uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim."

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