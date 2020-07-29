Galatasaray'a Liverpool müjdesi

Schalke 04'ün milli yıldızı Ozan Kabak, eğer 35 milyon Euro’ya Liverpool’a giderse, Galatasaray 1 milyon 750 bin Euro yetiştirme payı alacak.

2018 Temmuz’unda piyasa değeri 150 bin Euro iken Galatasaray A Takımı nda oynadığı 13 maç sonunda 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a giden Ozan, 6 ay sonrasında 15 milyon Euro’ya Schalke’ye satıldı. Sadece bir yıl sonra Liverpool’un teklif yaptığı Ozan Kabak’ın değeri tam 35 milyon Euro’ya ulaştı.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabaklı, futbol tarihinde benzerine az rastlanan bir yükselişe imza attı. Henüz 20 yaşında olan defans oyuncusu, sadece 2 yılda değerini tam 233 kat artırdı.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı. Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019’da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart’a imza atarken, Galatasaray’a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.