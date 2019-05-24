Galatasaray'a Süper Lig'den kaleci: Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bol alternatifli kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, başarılı kaleci Fernando Muslera'nın yanına iyi bir yerli kaleci arayışını uzun zamandır yapıyordu.

TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in iddiasına göre Galatasaray, U21 Milli Takım'da forma giyen Altay Bayındır ile el sıkıştı. Transferin gelecek günlerde açıklanacağı belirtildi.

6-0'LIK MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

1998 doğumlu Altay Bayındır, U21 Milli Takım'da forma giyiyor. 21 yaşındaki Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Ankaragücü formasını 19 kez terletti ve bu maçlarda kalesinde 29 gol gördü. Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ettiği maçta da Başkent ekibinin kalesini Altay korumuştu. Altay, 1-1 biten Fenerbahçe - Ankaragücü maçında başarılı bir performans göstermiş ve otoritelerden tam not almıştı.

Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının en çok kurtarış yapan kalecisi durumunda bulunuyor.