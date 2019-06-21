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Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli haber

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiği bildirildi.
Galatasaray'a UEFA'dan müjdeli haber

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı- kırmızılıların 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı. Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülükleri'nin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019-20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

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