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Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcumuzun ile milli takım dönüşü bu sabah testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuz izolasyona alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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