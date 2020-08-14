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Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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