Galatasaray'da Adem Büyük'ün durumu netleşti

Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük'ün sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.



Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakatlıkları bulunan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli tedavilerinin ardından koşu çalışması yaptı. Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük'ün yapılan MR tetkikleri sonucu sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Radamel Falcao antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.