Galatasaray’da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 5’inci haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılılarda, Taylan Antalyalı kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken; Ryan Babel, Martin Linnes, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Norveç Milli Takımı ile geçtiğimiz hafta üç maçta oynayan ve milli takım dönüşü yapılan değerlendirmede sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Omar Elabdellaoui, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Dün sabaha karşı Güney Amerika’dan dönen Radamel Falcao, ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.