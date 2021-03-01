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Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray'da Ankaragücü maçının hazırlıkları devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da Ankara'ya giderek müsabaka için Başkent'te kampa girecek.

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