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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Emre Akbaba 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sözleşmesi uzatıldı

Sarı-kırmızılılarda, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba'nın sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı. İki yıl daha Galatasaray forması giyecek deneyimli futbolcu, sponsor hastane Liv Hospital Vadistanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

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Emre Akbaba, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Galatasaray'da kaldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluk ve kupalarla dolu 2 yıl geçirmek istediğini dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor'dan 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-kırmızılılara transfer edilen Emre Akbaba, Galatasaray'da 71 resmi maçta 14 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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