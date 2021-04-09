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Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı ile genç erkek basketbol takımı oyuncularına yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncu ve bir idari personelin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, teknik ve idari ekip için tedavi protokolleri ile kontrol sürecinin başlandığı aktarıldı.

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